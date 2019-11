Tornato al gol con la Nazionale, Antoine Griezmann ha parlato a Telefoot facendo il punto dei suoi primi mesi al Barcellona: "Non è il posto più facile. È una rosa nuova, un club differente, una nuova tattica, una nuova posizione e ruolo per me. Per cui mi toccherà lavorare. Sono orgoglioso della decisione, sarà il lavoro ciò che segnerà tutto. Abbiate fiducia in me e tutto si risolverà da solo".