Dopo il 3-1 subito in casa del Levante, Antoine Griezmann ha commentato la prestazione del Barcellona in zona mista: "I due gol subiti? Può essere un problema di concentrazione, attenzione, non siamo entrati bene nella ripresa. Possiamo solo imparare e migliorare. In una gara tutto può succedere, il problema è reagire. Non ci siamo riusciti, dobbiamo vedere cosa abbiamo fatto di sbagliato e farlo funzionare. Problema di atteggiamento? Può essere un problema di tutto, non abbiamo fatto bene. Tre gol in dieci minuti possono essere un problema di calcio o atteggiamento. Tutto deve essere fatto in modo che non accada di nuovo. Il mio ambientamento? È successo anche all'Atlético, devo migliorare a poco a poco. Il mio lavoro difensivo? Grazie al Cholo, che mi ha insegnato tutto questo".