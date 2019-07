Barcellona, Griezmann: "Non vedo l'ora di giocare con Messi e Suarez"

Antoine Griezmann non vede l'ora di giocare con Leo Messi. L'attaccante francese infatti ha parlato della possibilità di convivere con tante stelle al Barcellona: "Complicato giocare con tante stelle? Nessun problema, in caso contrario, non sarei venuto qui. Voglio davvero incontrare Leo, giocare con lui, con Luis Suárez, Ousmane Dembélé. Tridente Griezmann-Messi-Suarez? Sulla carta sembra fantastico, quindi dovremo fare molto bene sul campo, ma ci sono anche Dembelè, Malcolm, Coutinho. C'è molto a livello offensivo, aiuteremo sicuramente la squadra a vincere molte cose".