Barcellona, Griezmann: "Sono orgoglioso di dove sono, il lavoro paga"

L’attaccante del Barcellona Antoine Griezmann ha parlato ai microfoni di Telefoot il suo approdo in blaugrana: "Non è la squadra più facile dove arrivare. E’ una squadra nuova, un nuovo club, una nuova tattica, un nuovo posizionamento in campo. Ma qui devi lavorare, sono orgoglioso di dove sono ed è ecco perchè il lavoro paga. Devo fidarmi di me stesso e andare tutto bene".