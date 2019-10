Barcellona, Griezmann: "Vincere non era facile. Ora testa alla Champions"

Dopo aver segnato e servito un assist nel 3-0 rifilato all'Eibar, Antoine Griezmann ha parlato così ai canali ufficiali della Liga Santander: "Era importante vincere qui perché dopo l'interruzione per le Nazionali è sempre difficile giocare in trasferta. È stata una buona partita e adesso dobbiamo pensare alla Champions League. Il gol? Sapevamo che l'Eibar pressava molto alto e ho detto a Lenglet di servirmi in profondità. L'ha fatto e ho segnato l'1-0. Il tridente? Ci saranno giorni migliori o peggiori, ma ci stiamo conoscendo a poco a poco e miglioreremo ancora. Umtiti è tornato in maniera incredibile, sembrava non aver avuto infortuni. È una fortuna averlo con noi”.