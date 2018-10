© foto di J.M.Colomo

Branislav Ivanovic (34) è nel mirino del Barcellona per gennaio, ma per l'estate i catalani seguono più profili per sistemare la difesa. Mundo Deportivo conferma l'interesse per Matthijs de Ligt (19) dell'Ajax, scrivendo inoltre che sul taccuino blaugrana ci sono anche i vari Djené (26) del Getafe e Unai Núñez (21) dell'Athletic Bilbao. Il primo ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro, il secondo non riesce invece a conquistare spazio con la maglia biancorossa in questa stagione nonostante abbia sfiorato la convocazione al Mondiale di Russia 2018 con la Spagna per il rendimento offerto nella passata stagione.