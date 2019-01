Barcellona, i convocati per il Girona: recuperato Messi, fuori Murillo

© foto di J.M.Colomo

Ernesto Valverde ha già diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Girona. L'allenatore del Barça ha recuperato Leo Messi e Sergio Busquets, assenti in Copa del Rey contro il Siviglia, e ha escluso il centrale Murillo. Samuel Umtiti e Ousmane Dembelé rimangono fuori per infortunio. Nel caso di Murillo, ha giocato contro di lui la presenza del Vermaelen recuperato.

I CONVOCATI: Ter Stegen, Cillessen, Semedo, Piqué, Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suárez, Coutinho, Arthur, Suárez, Messi, Malcom, Lenglet, Jordi Alba, Boateng, Sergi Roberto, Aleñá, Vidal e Vermaelen.