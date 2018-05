Barcellona, i convocati per il Levante: fuori Messi, Vidal e Umtiti

© foto di J.M.Colomo

Domani sera il Barcellona affronterà il Levante ma Ernesto Valverde dovrà fare a meno di Leo Messi. L'attaccante argentino non è stato convocato per la sfida di campionato ed è assente come Umtiti, fuori per infortunio, Sergi Roberto squalificato e Aleix Vidal fuori per scelta tecnica. Ecco i convocati:

Ter Stegen, Cillessen, Nélson Semedo, Piqué, Rakitic, Busquets, Denis Suárez, Iniesta, Luis Suárez, Dembélé, Philippe Coutinho, Paulinho, Paco Alcácer, Alba, Digne, André Gomes, Vermaelen e Mina.