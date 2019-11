Il tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde ha stilato la lista dei convocati per il big match di domani sera contro l'Atletico Madrid. Fuori Dembele per infortunio, Valverde ha convocato Ansu Fati, fuori invece Todibo per scelta tecnica. Ecco la lista completa:

Ter Stegen, Neto, Piqué, Rakitic, Arthur, Suárez, Messi, Lenglet, Wague, Aleñà, Griezmann, Sergi Roberto, Frenkie de Jong, Vidal, Umtiti, Junior Firpo, Carles Pérez e Ansu Fati.