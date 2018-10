Barcellona, i convocati per l'Inter: out Messi, c'è il giovane Chumi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha convocato 18 giocatori per la gara di Champions League contro l'Inter. Presente il giovane difensore Chumi (Barcellona B), assenti per scelta tecnica Sergi Samper, Denis Suarez e Carles Alena, out per infortunio Messi, Umtiti e Vermaelen.

Portieri: Ter Stegen, Cillessen

Difensori: Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Sergi Roberto, Chumi

Centrocampisti: Rakitic, Busquets, Arthur, Rafinha, Vidal

Attaccanti: Coutinho, Suarez, Dembele, Malcom, Munir