"E' un genio", e non c'è neanche bisogno di ribadirlo perché ormai lo sa tutto il mondo. Il titolo d'apertura dell'edizione odierna di Mundo Deportivo è dedicato a Lionel Messi, il genio del calcio per l'appunto, che fa incetta di complimenti dopo il successo del Barcellona contro il Celta Vigo in un match deciso da una tripletta dell'argentino su tre calci da fermo.