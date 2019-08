Barcellona, Mundo Deportivo annuncia: "Junior Firpo arriva oggi"

"Junior arriva oggi". E' questo il titolo d'apertura di Mundo Deportivo, che chiaramente dedica il primo piano al Barcellona e al suo nuovo acquisto. Junior Firpo - si legge - sarà annunciato prima del Trofeo Gamper. Si tratta di un affare da 25 milioni di euro (18 di parte fissa, 7 di bonus), per quello che dovrà essere il vice-Alba per questa sua prima stagione in blaugrana.