Barcellona, Mundo Deportivo: "Appuntamento con Griezmann"

"Appuntamento con Griezmann" titola Mundo Deportivo dedicando il taglio alto al mercato del Barcellona: "Il francese, serio candidato per l'attacco del Barça, torna domani al Wanda e sabato visita il Camp Nou per la Liga. Antoine, che piace a molti membri del club, non ha ratificato la sua permanenza all'Atlético".