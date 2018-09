Barcellona, Mundo Deportivo: arriverà Rabiot a parametro zero

© foto di Johnny Fidelin/Icon Sport

Inizia a schiarirsi il futuro del centrocampista del Paris Saint-Germain, Adrien Rabiot. Da anni al centro di tante voci del mercato, il francese potrebbe aver finalmente trovato il suo prossimo club. Indiscrezioni del Mundo Deportivo, infatti, danno come molto probabile il suo approdo in blaugrana il prossimo giugno a parametro zero. Insieme all'olandese Frenkie De Jong che arriverà in Catalogna dall'Akax, Rabiot dovrebbe andare a costituire il centrocampo del futuro del Barcellona.