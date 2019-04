"De Ligt e Griezmann in, laterale in stand-by, freddo Jovic". La prima pagina di Mundo Deportivo si concentra sul Barcellona che verrà. I blaugrana - si legge - continuano infatti a lavorare per rinforzare la rosa di Valverde. Il difensore dell'Ajax è un'operazione ben avviata, l'attaccante dell'Atletico Madrid scala ogni giorno posizioni, mentre non si registrano novità sul fronte esterni, coi soliti due nomi Filipe Luis e Alberto Moreno. Perde quota, infine, la candidatura di Jovic come dopo-Suarez.