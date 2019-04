Ventiseiesima Liga per il Barcellona, l'ottavo titolo negli ultimi undici anni. E al Camp Nou, dopo l'1-0 al Levante, è partita la festa per la squadra dominatrice dell'ultima decade, almeno nei confini nazionali. E Mundo Deportivo esulta, festeggia, spiaccicando Leo Messi in copertina e titolando con semplicità: "Campeones, 8 di 11".