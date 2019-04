"Con todo" titola Mundo Deportivo oggi in edicola: "Valverde non risparmia nessuno e convoca a tutti i pezzi grossi per la partita di oggi. Questa sera deciderà se fare p meno turnover prima di ricevere l'Atlético e visitare Old Trafford". Questa sera alle 21.30 i blaugrana giocheranno contro il Villarreal, anticipo del 30° turno di Liga. I catalani hanno 10 punti di vantaggio sull'Atlético.