© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Bomba sulla panchina del Barcellona, raccontata da RAC1: oggi terminerà l'avventura di Ernesto Valverde sulla panchina blaugrana. A pesare sul futuro dell'allenatore, il ko in finale di Copa del Rey contro il Valencia dopo l'eliminazione anche in Champions League. Sport spiega che potrebbe non essere una decisione immediata ma il tecnico basco è sempre più sulla graticola.