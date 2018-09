Barcellona, i soci pronti per votare il nuovo logo

“L’Inter? Le prime partite sono complicate per tutti... chiaramente i valori poi vengono fuori. Ora cominciano anche gli scontri diretti, sarà un bel campionato”. Così a TuttoMercatoWeb sul momento nerazzurro il grande ex Walter Zenga. L’allenatore milanese ha voglia di una panchina...

La via per la salvezza: Terracciano para e Caputo segna

Fenomeno Piatek, dg Genoa: "Richieste per lui? Ho spento il telefono"

Il Milan e la "rimontite". Senza Higuain, Gattuso non sfonda

Empoli, Andreazzoli: "Mano di Laxalt non fischiata nel primo tempo"

Milan, Gattuso: "Non siamo una grande squadra. Higuain? Vediamo"

Totti: "Vincere uno scudetto a Roma vale come vincerne 10 altrove"

Empoli, Terracciano show: "Qui come a casa. Ora devo confermarmi"

Di Francesco su Totti: "Gli consiglio di leggere per capire cosa fare da grande"

Monchi: "Un privilegio poter vivere Totti. Derby? Non sono solo 3 punti"

Totti su Baldini: "Non speravo che si dimettesse"

Romagnoli: "Gattuso non mi ha detto nulla, so di aver sbagliato"

Terracciano: "Non ho visto partire il tiro di Suso"

Candreva: "Ci tenevo a restare. Mi è pesato non segnare, siamo forti"

Inter, Politano: "Siamo una grande squadra che non molla mai"

Stirpe duro: "Non mi aspettavo un Frosinone così arrendevole"

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 27 settembre

Il prossimo venti ottobre i soci del Barcellona voteranno un cambiamento del logo del Barça. La direzione del club ha già approvato il nuovo design ma manca il sì di più di un terzo dei soci. Rispetto al precedente, il nuovo logo presenta queste differenze: spariscono le iniziali FCB, che a volte possono confondersi con altre società come il Bayern Monaco. Il club passerebbe ad essere denominato FC Barcelona o Barça. Le linee rosse e azzurre nella parte inferiore dello stemma passano da sette a cinque. L'obiettivo è rendere i colori più nitidi.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy