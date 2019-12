Barcellona, Sport apre con caso Vidal: "Crisi Arturo"

E' da più di qualche ora che al Barcellona è scoppiato il caso Arturo Vidal. Il centrocampista cileno ha denunciato il club per dei presunti mancati pagamenti in termini di bonus, ma dalla società catalana smentiscono, si arrabbiano e ipotizzano che si tratti di un'azione per forzare la cessione (direzione Inter?). Sport ne scrive in prima pagina e titola: "Crisi Arturo".