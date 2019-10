"Con tutti". E' con questo titolo che Sport apre la sua prima pagina, dedicata in gran parte al Barcellona ovviamente. Il quotidiano catalano sottolinea come per la prima volta Ernesto Valverde possa fare affidamento su tutto il suo straordinario parco attaccante: Messi, Suarez, Griezmann, Dembelé, Carles Peres e Ansu Fati. Il Siviglia è avvisato.