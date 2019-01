© foto di Pietro Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Il Chelsea su Rakitic". Il club inglese è molto interessato al centrocampista croato e sarebbe pronto ad avviare una trattativa in caso di apertura da parte dei catalani. Il calciatore per il momento continua a dichiarare di voler restare: "Voglio rinnovare e continuare a giocare per il Barça per molti anni".