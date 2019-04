"Rivoluzione in difesa" titola Sport mettendo in prima pagina l'ormai solito Matthijs de Ligt, centrale dell'Ajax. Il quotidiano catalano fa il punto su un reparto che sarà rimodellato e che avrà in Piqué e Lenglet le certezze. Todibo, arrivato a gennaio, potrebbe essere la chiave per arrivare all'olandese a giugno e in caso di fumata bianca rischierebbe la permanenza Umtiti. Con le valigie in mano Murillo, che tornerà al Valencia dopo un prestito infruttuoso, nel quale non ha visto il campo e Vermaelen, da anni in parabola discendente come si è visto anche nella sua infelice parentesi alla Roma.