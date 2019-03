"E adesso avanti per De Ligt!". Questo il titolo dell'edizione odierna di Sport, che in prima pagina si occupa del mercato del Barcellona. Il club blaugrana - si legge - avanza nella trattaiva per l'acquisto del giovane difensore dell'Ajax e ha comunicato alla dirigenza olandese che presenterà un'offerta. A confermarlo è stato lo stesso presidente Bartomeu: "Il suo nome è in agenda".