"Spasimanti per Coutinho" titola Sport, facendo il punto sul mercato del Barcellona. "Vari club hanno contattato l'entourage del brasiliano per valutare la sua possibile cessione nel prossimo mercato". Le squadre evidenziate sono il Chelsea che ha individuato in lui il sostituto di Hazard. È necessario che la UEFA tolga la sanzione. C'è anche il Paris Saint-Germain che potrebbe accontentare Neymar che già aveva espresso ai tempi del Barcellona il desiderio di giocare con Coutinho. Infine il Manchester United, più defilato.