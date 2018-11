Barcellona, Sport verso il mercato di gennaio: "Soluzione centrale"

© foto di Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina con il Barcellona titolando: "Soluzione centrale". Il club catalano non ha intenzione di intervenire a gennaio in difesa anche in vista del rientro di Umtiti che ha iniziato ad allenarsi in gruppo. Anche Lenglet sta dando risposte più che positive in campo, con Valverde che è soddisfatto di come agiscono i propri difensori centrali.