Barcellona, i tweet che celebrano il successo in Liga e la Culer Decade

Sono momenti di grande festa in casa Barcellona, dato che il club blaugrana ha matematicamente ottenuto la vittoria della Liga dopo la vittoria sul campo del Deportivo La Coruna. I profili social si sono scatenati nei festeggiamenti, con in particolare il "Culer Decade" come argomento prevalente. Si può intendere come "decade culé" (soprannome del Barcellona, ndr) e fa riferimento ai sette campionati vinti negli ultimi dieci anni da parte della società blaugrana. Ecco alcuni tweet:

🏆🔵🔴 CHAMPIOOONS!!!

It's not just this season's title.

It's not just our 25th @LaLiga.

It's a historic decade.

7 championships out of 10!#7heChamp10ns pic.twitter.com/5cy1GNLVib

— FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona) 29 aprile 2018