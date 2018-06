Barcellona, idea Eriksen: si punta a uno scambio con Rafinha

© foto di J.M.Colomo

Il centrocampista Rafinha Alcantara è sempre al centro di numerose voci di mercato. L'Inter spera sempre di riaccoglierlo, ma il Barcellona ha intenzione di utilizzarlo come pedina di scambio per arrivare a Christian Eriksen, trequartista in forza al Tottenham. Sul figlio di Mazinho c'è anche l'interesse del West Ham. Lo riporta Sport.