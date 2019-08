© foto di Imago/Image Sport

Brutta notizia per i tifosi del Barcellona, quella diffusa qualche minuto fa da Radio Catalunya 1. L'emittente radiofonica catalana infatti spiega come Lionel Messi nell'allenamento di ieri abbia subito una ricaduta fisica nel tentativo di recuperare dall'infortunio al soleo che gli era capitato, e dovrà rimanere dunque altro tempo in più fermo ai box. Si parla di un altro mese lontano dai campi per il fenomenale calciatore argentino, che salterà dunque con ogni probabilità i primi due impegni della fase a gironi di Champions League.