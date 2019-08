Barcellona, il Bayern non molla Coutinho nonostante il PSG

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Bayern Monaco ha deciso di attendere Coutinho fino alla fine del mercato. I tedeschi pensano che il calciatore sia perfetto per Kovac, ma ovviamente sono anche a conoscenza della trattativa col PSG per Neymar. Il brasiliano resta una prima scelta per i bavaresi che sarebbero pronti ad inserirsi nel caso in cui dovesse saltare l'affare O' Ney. A riportarlo è Sport.