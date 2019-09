© foto di Insidefoto/Image Sport

La gestione del caso Neymar non è piaciuta ai calciatori del Barcellona. Come riportato da Marca, molti giocatori erano d’accordo per un ritorno del brasiliano al Camp Nou, ma il mancato trasferimento potrebbe lasciare qualche malumore all’interno dello spogliatoio. Non solo, chi è stato utilizzato come pedina di scambio non ha reagito benissimo alle decisioni della società. Siamo ancora all’inizio, ma il mancato arrivo di “O’Ney” potrebbe creare qualche problema.