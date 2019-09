Barcellona, il club è costretto a cedere per rientrare nei parametri UEFA

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Marca, all'interno del bilancio del Barcellona è stata stanziata una cifra importante che dovrà arrivare dalle cessioni. In parte, tale cifra che si aggira intorno ai 172 milioni di euro, è stata ridimensionata dalle cessioni di Malcom, Cucurella e Coutinho, ma restano più di 100 milioni da incassare dalle future vendite. Già da gennaio il club blaugrana dovrà iniziare a vendere i calciatori in esubero, con l'intento in contemporanea di abbassare il monte ingaggi per rientrare nei parametri UEFA e del fair play finanziario.