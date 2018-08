Barcellona, il club vuole rinnovare con Valverde ma dipende tutto da lui

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come riferito dal Mundo Deportivo, il Barcellona sta già valutando di prolungare il contratto del suo allenatore Ernesto Valverde, nonostante manchino ancora otto giorni alla fine del calciomercato. Il contratto del tecnico blaugrana scade a giugno 2019 e, nonostante ci sia un'opzione, i vertici del club vorrebbero evitare speculazioni e problemi prolungando l'accordo. Da parte sua il tecnico, invece, intende discutere del nuovo contratto solo più in là, così come fece anche ai tempi dell'Athletic. Tutto, si legge, è soggetto alla volontà del tecnico che però la società catalana vuole conoscere entro tempi rapidi per potersi così eventualmente muovere ad una sua sostituzione.