Barcellona, il direttore tecnico Planes a Lione per seguire Ndombele

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sport, il direttore tecnico del Barcellona Ramon Planes, martedì scorso era presente a Lione per seguire la partita dei francesi contro il Manchester City e visionare in prima persona il centrocampista Tanguy Ndombele. Il giocatore è una delle opzioni per la mediana catalana in alternativa ad Adrien Rabiot e Frenkie De Jong.