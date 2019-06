Barcellona, il giapponese Kubo in trattativa per tornare blaugrana

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Takefuso Kubo, talento giapponese cresciuto nelle giovanili del Barcellona che nel 2015 fu costretto a lasciare il club catalano a causa delle sanzioni FIFA sui giocatori minorenni, potrebbe presto fare ritorno in blaugrana. A breve compirà 18 anni e quindi potrà firmare per qualsiasi club europeo. Il suo agente sta parlando proprio con il Barça che vorrebbe assicurarsi le prestazioni del giocatore già convocato in Nazionale maggiore nonostante la sua giovane età. A riportarlo è Sport.