Barcellona, il Guangzhou comunica il riscatto di Paulinho per 50 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Guangzhou Evergrande è pronto a riscattare Paulinho. Come riporta Marca, infatti, il club cinese avrebbe già comunicato al Barcellona di voler esercitare il diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro per il centrocampista brasiliano, tornato con la formula del prestito in Super League la scorsa estate dopo una stagione in maglia blaugrana.