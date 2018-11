Barcellona, il mistero Messi: tolto dall'ultima lista convocati per l'Inter

© foto di J.M.Colomo

Mistero Lionel Messi. Ieri inserito nella lista dei convocati per la trasferta di Milano contro l'Inter (ma con tanto di asterisco), adesso la Pulga non è in quella aggiornata stanotte dal Barcellona. Il profilo twitter ufficiale dei catalani, infatti, ha ripubblicato la lista dei convocati dove non compare Messi. Una tematica che avrà presto aggiornamenti: una grave dimenticanza o un aggiornamento sulle condizioni fisiche?

1. Ter Stegen

2. N.Semedo

3. Piqué

4. I. Rakitic

5. Sergio

6. Denis Suárez

7. Coutinho

8. Arthur

9. Suárez

11. O.Dembélé

12. Rafinha

13. Cillessen

14. Malcom

15. Lenglet

18. Jordi Alba

19. Munir

20. S. Roberto

22. Arturo Vidal

26. Aleñá

30. Iñaki Peña

36. Chumi