Barcellona, il Monaco pagherà 3 milioni di euro per liberare Jordi Mboula

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Monaco pagherà 3 milioni di euro al Barcellona per la clausola del giovanissimo talento Jordi Mboula. Il portavoce del Barça Josep Vives ha dichiarato ieri sera: "Non possiamo mettere clausole più alte, perché devono essere in linea con i loro stipendi. Purtroppo alcuni ragazzi ci salutano prima del termine della loro formazione".