Barcellona, il Nizza pronto a offrire 20 milioni per trattenere Marlon

Il Barcellona ha ricevuto dal Nizza una proposta per il difensore Marlon Santos da Silva Barbosa. Il club del presidente Riviere ha offerto 20 milioni per trattenere il centrale, che ha giocato in prestito con la maglia dei rossoneri nell'ultima stagione. I catalani potrebbero accettare l'offerta: l'obiettivo è quello di monetizzare il più possibile per poi chiudere le trattative per i due grandi obiettivi, Lenglet e Griezmann.