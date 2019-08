© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Paris Saint-Germain ha bloccato le trattative tra Neymar e Barcellona. Secondo quanto riportato da Sport, il club parigino ha fatto di tutto pur di interrompere i contatti tra le parti. Un’ipotesi azzardata ma da non sottovalutare, visto che il calciatore è stato proposto a tutti i grandi club, tranne ai blaugrana.

"O'Ney" voleva soltanto tornare con i catalani, ma l’operazione è stata bloccata dai parigini. L'accordo è saltato per via delle modalità di pagamento, visto che gli iberici avevano proposto un prestito con obbligo di riscatto. I parigini avevano accettato in un primo momento, ma l'inserimento del Real Madrid ha scombinato i piani dei blaugrana.