© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Continua la guerra tra Barcellona e Paris Saint-Germain. Dopo le scaramucce avvenute sul mercato per Frenkie de Jong, conteso da entrambi i club ma finito poi in Spagna, secondo quanto riporta il Mundo Deportivo il presidente del club francese Nasser Al Khelaifi avrebbe deciso di cambiare direttore sportivo e di cacciare Antero Henrique a fine stagione. E per sostituirlo il PSG starebbe puntando proprio il ds del Barcellona, Eric Abidal che tuttavia non ha alcuna intenzione di lasciare la squadra catalana al momento.