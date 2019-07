Barcellona, il punto su Griezmann e Neymar. Per il brasiliano solo scambi

© foto di Insidefoto/Image Sport

Antoine Griezmann e Neymar tengono banco in casa Barcellona. Per il francese l'accordo c'è già da tempo, si valuta solamente la modalità di pagamento della clausola rescissoria che potrebbe essere esercitata non dal club ma dal calciatore. Si valutano sotto questo aspetto le conseguenze sotto il profilo fiscale. Intanto il giocatore, nonostante l'invito dell'Atlético Madrid a presentarsi al ritiro, ha "disertato".

Così come Neymar, che doveva presentarsi due giorni fa al primo allenamento del Paris Saint-Germain e che invece, forse, si presenterà la prossima settimana. I catalani sono gli spettatori interessati. La strategia è aspettare la rottura definitiva e il conseguente calo del prezzo. Non solo, l'obiettivo è utilizzare meno denaro possibile, proponendo delle contropartite: Coutinho, ad esempio, non rientra nei piani di Valverde. Lo stesso dicasi per Umtiti, che fin qui ha rifiutato una cessione. Altrimenti uno scambio alla pari con Dembélé.

Da Parigi fanno sapere che non sono pervenute offerte per il giocatore e solo un sondaggio da parte del Barça. Che dalla sua ha il desiderio del giocatore di tornare a giocare al Camp Nou. Il pericolo maggiore arriva da Madrid, che vuole cancellare la stagione senza titoli con un mercato esagerato. Prima però i blancos devono fare cassa con le cessioni e alcuni giocatori, come Gareth Bale, sono difficilmente collocabili.