Barcellona, il rinnovo di Munir in stand-by: non c'è accordo sulle cifre

Il giovane talentuoso Munir El-Haddadi a giugno rischia di lasciare il Barcellona gratis. Il giocatore infatti è in scadenza di contratto con il club catalano ma sta tardando ad arrivare il rinnovo. Pare infatti che il giocatore e in club non abbiano ancora trovato un accordo perché c'è distanza sulle cifre tra la richiesta di Munir e l'offerta del Barcellona e il rinnovo contrattuale al momento è in stand-by.