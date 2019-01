Barcellona, il sì di De Jong propiziato dal pentimento di Neymar

Si aggiungono particolari alla decisione di Frenkie De Jong di dire sì al Barcellona rifiutando la proposta del PSG. Secondo AS, i catalani avrebbero usato alcuni messaggi di Neymar dove il brasiliano si dichiarava pentito della scelta di lasciare i blaugrana per andare in Francia. I dirigenti catalani hanno mostrato questi messaggi all'olandese che si è convinto così a dare l'ok al trasferimento al Barça piuttosto che al club parigino.