Barcellona, il talento Abel Ruiz prolungherà fino al 2021

Come riporta Gazzamercato, il giovane attaccante del Barcellona Abel Ruiz, protagonista nella vittoria dei blaugrana nella Youth League, dovrebbe continuare la sua avventura con la maglia dei catalani. Il classe 2000 spera di giocare presto in prima squadra con l'amico Jordi Alba e l'agente avrebbe raggiunto un accordo con il club per il prolungamento del contratto per altre due stagioni. Ruiz resterà al Barça fino al 2021, mettendo fine alle voci che lo volevano in partenza, con la Juventus da tempo alla finestra.