Barcellona, il talento sudcoreano Lee piace alle big di Germania

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il talento sudcoreano del Barcellona Lee Seung-Woo potrebbe fare esperienza in altri campionati per continuare il processo di maturazione. Secondo quanto riportato da Sport il 19enne è nel mirino di Borussia Dortmund e Schalke 04. L'esterno offensivo si è messo in mostra negli ultimi Mondiali Under 20 giocati in Corea del Sud.