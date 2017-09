Barcellona, il veto di Messi sul mancato arrivo di Ozil

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da TyC Sports sarebbe stato Leo Messi a evitare il trasferimento al Barcellona di Mesut Ozil. L'asso argentino non avrebbe visto di buon occhio il trasferimento del giocatore tedesco, in scadenza di contratto con l'Arsenal. Messi avrebbe voluto avere come compagno di squadra uno fra Di Maria, Dybala o Coutinho. Giocatori trattati ma sui quali i rispettivi club hanno opposto resistenza.