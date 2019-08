Barcellona, il vicepresidente: "Neymar, oggi non ci sono le condizioni"

© foto di Panoramic/Insidefoto/Image Sport

Il vice-presidente del Barcellona, Jordi Cordoner, ha affermato a TV3 che al momento non ci sono le condizioni per acquistare Neymar. Il Paris Saint-Germain è disposto a trattare la cessione solamente a una cifra pari a quella spesa nel 2017 per acquistarlo proprio dai blaugrana. "A oggi è complicato prendere Neymar. Siamo spettatori passivi. Sappiamo che non è felice a Parigi ed è una situazione che deve essere risolta a Parigi. Non abbiamo parlato con loro. V'è rispetto reciproco fra i club e se ci dovesse essere un caso Neymar ne parleremo. A oggi non è possibile".