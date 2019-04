"Incontro imminente Barça-Coutinho sul suo futuro" è il taglio alto di Sport oggi in edicola. Nonostante l'importante investimento di un anno fa da parte del club, il brasiliano non ha reso secondo le aspettative e su di lui non mancano le pretendenti, fra cui il Manchester United e il Paris Saint-Germain. In questa stagione Coutinho ha raccolto 46 presenze, segnando 10 reti.