Barcellona, incontro per Jordi Alba: vicino l'accordo fino al 2024

Nella scorsa settimana è andato in scena a Barcellona un incontro tra Vicente Fortes, agente di Jordi Alba, e i dirgenti catalani per portare avanti la trattativa per il rinnovo di contratto. La sensazione riportata da Mundo Deportivo è che alla fine si arriverà alla firma del contratto con scadenza nel giugno del 2024.